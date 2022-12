Dieci cuccioli abbandonati in una gabbia a Bitritto. La denuncia è del canile sanitario “Il giardino di Sissi”. “Ore 7 del mattino – si legge in un post – su disposizione della Polizia Municipale di Bitritto, hanno fatto ingresso presso il canile sanitario Il giardino di Sissi, 10 cuccioli (6 maschi e 4 femmine) abbandonati in una gabbia su via Randa. Uno scempio! Chiunque abbia info, può mandare un messaggio privato sulla nostra pagina. Restiamo a disposizione del proprietario della mamma di questi cuccioli per sterilizzarla a nostre spese. Se qualcuno potesse aiutarci con cibo Puppy ve ne saremo grati”. (foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.