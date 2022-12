Studio vestito a festa, energia, fermento e tanta magia natalizia: nello studio 2 di TRM Network sono già in corso le prove di Natale Insieme, il programma condotto da Antonio Stornaiolo insieme a Maria Cristina De Carlo che a partire da domani accompagnerà il pubblico durante tutto il periodo delle festività natalizie. Un appuntamento che rappresenta ormai una tradizione, all’insegna del divertimento, di tanta buona musica e risate assicurate con la speciale partecipazione di Uccio De Santis e Dino Paradiso. Non mancheranno i racconti di chi, ogni giorno, lavora per il territorio nel nome della solidarietà e dell’accoglienza. E poi, ancora, spazio alle tradizioni legate al Natale e che contraddistinguono la Puglia e la Basilicata, che saranno raccontate anche dal pubblico presente in studio e dalla travel blogger Manuela Vitulli, che passeggerà per i borghi più belli vestiti a festa. Tra gli ospiti, numerosi artisti già noti al grande pubblico, tra cui il performer e frontman della Rimbamband, Raffaello Tullo, il violinista tarantino Francesco Greco, la coreografa Simona De Tullio, l’attrice e regista Elisabetta Tonon e tanti altri. Il tutto allietato in studio dalla musica al pianoforte del Maestro Vito Galante, che accompagnerà il racconto delle storie e delle tradizioni legate al Natale e dalla viva voce del pubblico raccolta in studio da Nicole Cascione. “Natale Insieme” è tutto questo: intrattenimento e magia, dal 21 dicembre ogni sera alle 20:30 e, al termine di ogni puntata, una seconda serata all’insegna di spettacoli trasmessi in esclusiva dai più importanti palcoscenici del Mezzogiorno.

