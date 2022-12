Dopo il grande successo del debutto, due nuove repliche in programma al Teatro Kismet per E la felicità, prof?, produzione Teatri di Bari in collaborazione la Cooperativa sociale I bambini di Truffaut, codiretta da Riccardo Spagnulo e Giancarlo Visitilli, tratta dall’omonimo romanzo pubblicato da Visitilli per Einaudi Editore. Lo spettacolo sarà in scena giovedì 22 e venerdì 23 dicembre alle ore 21, per il nuovo appuntamento della Stagione serale 2022.23 ‘Sconfinamenti’. Rinviate invece le repliche dello spettacolo ‘Quanto Basta’ di Alessandro Piva, originariamente previsto dal 20 al 23 dicembre all’Opificio per le Arti barese.

Luigi D’Elia torna così a vestire i panni di uno scanzonato professore di Lettere pronto a confrontarsi con i sogni, le speranze, le paure e le nuove scoperte degli adolescenti che ogni giorno incontra in classe. “A volte c’è il rischio di perdersi, in questo mestiere, affrontando tanti temi che possono rimanere astratti rispetto alla vita degli alunni – racconta Giancarlo Visitilli – Ti dici che è importante toccarli comunque: non li stai preparando a un esame di maturità, ma alla maturità, alla vita. Il tempo che ci è dato, però, non basta mai. E così le cose accadono”.

Uno spettacolo che ci pone davanti a tanti quesiti: La scuola può insegnare ad essere felici? Cosa può fare un solo professore di fronte ad una valanga di problemi? Si può scoprire qualcosa di se stessi insegnando? Sul palcoscenico si disvelano così storie quotidiane, quesiti interiori da risolvere e riscoperte d’identità tra i banchi di scuola, per un racconto che sa commuovere, riflettere, divertire. E farci crescere, come per gli studenti di cui scopriamo le storie con leggerezza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.