Sole e temperature miti. Insomma, la slitta di Babbo Natale viaggerà attraverso un cielo sereno la notte della vigilia di Natale. Certo, Rudolph dovrà stare molto attento alla nebbia della notte e delle prime ore della mattina, ma – in linea generale – almeno qui in Puglia le temperature saranno molto miti. Lo conferma il meteorologo Vitantonio Laricchia che aggiunge: “Stiamo godendo dei vantaggi dell’anticiclone che proviene dal continente africano e che ha alzato le temperature anche 7-8°C oltre la media del periodo”.

Insomma, in linea con quanto ormai accade da anni: dal 1980 ad oggi, infatti, si conta mediamente un Natale su 10 con la neve. E così anche quest’anno la presenza dell’Anticiclone di Natale, almeno per una settimana, assicurerà temperature miti e gradevoli ma non sarà soleggiato ovunque. In particolare sulla Pianura Padana, il settore ligure e quello tirrenico si avranno cieli grigi e pioviggine a tratti. In sintesi, questa settimana sarà spesso nuvolosa sulle pianure del Centro-Nord: il caldo anomalo e il bel tempo saranno protagonisti soprattutto in montagna e, per quanto riguarda le pianure, sulle regioni adriatiche e al Sud dove prevediamo massime di 20-22°C. Per Natale in Sicilia potremo toccare nuovamente i 25°C.

Ma attenzione la situazione cambierà subito dopo santo Stefano: “Dal 27 arriverà l’aria fredda dalla Scandinavia che attraverserà le coste adriatiche. E’ molto probabile – aggiunge il meteorologo – che tra la notte di San Silvestro e il 1° gennaio il freddo la farà da padrone assieme alla possibilità di brevi precipitazioni”. Insomma il consiglio è quello di godersi le temperature miti e di prepararsi a salutare l’anno con l’ombrello.

