Partita dal profumo di serie A quella tra Bari e Genoa. Allo stadio ‘San Nicola’ è infatti atteso il Genoa Cricket and Football Club , vale a dire il club di calcio più antico in Italia, fondato il 7 settembre 1893. La gloriosa società genovese vanta ben 55 partecipazioni al massimo campionato ma anche 9 scudetti e 1 Coppa Italia. Bari – Genoa, gara valevole per la diciannovesima ed ultima giornata del girone d’andata di serie B, si giocherà lunedì 26 dicembre alle ore 20.30.

Le due compagini si sono affrontate l’ultima volta, il 13 febbraio 2011, in serie A. La gara si concluse a reti inviolate. Era il Bari di Bortolo Mutti che terminò la stagione con un’amarissima retrocessione nella serie cadetta.

I precedenti tra Bari e Genoa sono ben 90 con 26 vittorie biancorosse, 29 pareggi e 35 affermazioni rossoblù. In terra pugliese si sono disputate 45 gare ed il bilancio sorride nettamente ai galletti che hanno vinto in 24 occasioni, i pareggi sono stati 13, mentre il Genoa si è imposto in sole 8 occasioni. L’ultima vittoria casalinga dei biancorossi sul grifone è datata 2 maggio 2010: in quell’occasione i pugliesi si imposero per 3 reti a 0 grazie alle reti di Meggiorini, Castillo e Barreto. La vittoria più larga è datata 21 Ottobre 1990 quando, la compagina barese, vinse per 4 reti a 0. In gol andarono Maiellaro e Joao Paulo, autori di due doppiette.

Quasi senza fine, l’elenco dei calciatori che hanno vestito entrambe le maglie: ben 48! Ricordiamo: Nicola Caricola, Marco Di Vaio, Vittorio Parigini, Andrea Masiello, Eugenio Lamanna, Gaetano De Rosa, Cristian Stellini, Giuseppe Greco, Lorenzo Battaglia, Antonio Donnarumma, Matteo Paro, Matteo Ferrari, Antonio Floro Flores, Antonio Lonardi, Maurizio Iorio, Luca Antonelli, Massimiliano Tangorra, Riccardo Fiamozzi, Andrea Ranocchia, Diego Polenta, Mattia Cassani, Giovanni Marchese, Riccardo Improta, Giuseppe Spalazzi, Iago Falque, Emmerich Tarabocchia, Pietro Parente, Pier Paolo Scarrone, Adrian Stoian, Rivaldo González, Luca Tabbiani, Federico Giampaolo, Gergely Rudolf, Elio Rinero, Fernando Forestieri, Issa Cissokho, Salvador Ichazo, Massimo Bonanni, Attilio Gregori, Daniele De Vezze, Enzo Biato, Carlo Sassarini, Enis Nadarević, Alfredo Marchionneschi, Leandro Greco, Vittorio Calvani, Valerio Cassani e Bruno Mazza.

Ex del match saranno Eddie Salcedo tra i galletti, Alex Vogliacco, Stefano Sabelli e George Pușcaș tra i grifoni.

Tra i tecnici che hanno allenato entrambe le squadre menzioniamo: Vincenzo Torrente, Gaetano Salvemini, Bruno Bolchi, Attilio Perotti, Gigi Radice, Federico Allasio, Paolo Tabanelli e György Sárosi.

A proposito di tecnici, ecco come il mister del Bari, Michele Mignani, ha presentato la gara: “Ad inizio stagione non avremmo mai pensato di poter stare a braccetto col Genoa al termine del girone d’andata. Partita un pò diversa per me in quanto genovese, ma non vedo l’ora di giocarla. Il Genoa è una squadra forte che ha l’ambizione di tornare in serie: è tra le principali candidate alla promozione. Noi siamo pronti, la squadra è maturata grazie alla consapevolezza che, in un campionato così difficile, abbiamo giocato alla pari con tutti”

Contro il Genoa, Mignani avrà nuovamente a disposizione Walid Cheddira e si potrebbe tornare al modulo con due punte: “Per quanto concerne il modulo, abbiamo cambiato per sfruttare meglio le caratteristiche di Folorunsho. Ma abbiamo tante altre alternative e dovremo scegliere anche in base alla condizione fisica dei singoli. Ricci sta meglio, ieri si è allenato con noi e lunedì potrebbe essere tra i convocati per la partita””

Nella gara di lunedì sera, il Bari potrà contare su tantissimi tifosi che infiammeranno il San Nicola: “Ci sarà tanta gente e la squadra percepisce questa passione e vorremmo sempre dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Avere tanti tifosi al seguito deve essere una motivazione in più e non un motivo di pressione. Se tanta gente ci segue è perchè ci apprezza.”

Per la sfida ai rossoblù il tecnico biancorosso potrà contare nuovamente su Cheddira e Maiello, mentre sono da valutare le condizioni di Ricci.

PROBABILI FORMAZIONI:

BARI (4-3-2-1): Caprile, Dorval, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maiello, Maita, Benedetti, Folorunsho; Botta, Cheddira.

GENOA(4-3-3): Senper, Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli, Strootman, Jagiello, Frendrup, Aramu, Coda, Gudmundsoon.

Arbitrerà la gara il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Assistenti Fabiano Preti della sezione di Mantova e Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale.

Quarto ufficiale sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara, mentre al VAR ci sarà Aleandro Di Paolo (Avezzano), coadiuvato dall’ AVAR Pasquale De Meo (Foggia).

SPETTATORI: Procede a gonfie vele la vendita dei biglietti per Bari Genoa. Nel match del lunedì di Santo Stefano al San Nicola, si potrebbe superare il record di presenze stagionali (38.800 spettatori) registrato in occasione del match contro la Ternana. Sino a questa mattina sono stati staccati oltre 30mila tagliandi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.