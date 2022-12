Più sofferta del previsto, più che meritata. La Waterpolo Bari batte 8 a 6 la Basilicata 2000 nella terza giornata della serie B nazionale di pallanuoto (girone 3), chiudendo il 2022 imbattuta, con sette punti all’attivo.

Una vittoria voluta con forza da capitan Foglio e compagni, che hanno pagato un inizio contratto nella piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, dove i biancorossi giocano le partite casalinghe. La prima frazione si è infatti conclusa sul 2 a 0 per i lucani, ma nel secondo quarto i ragazzi di Baiardini hanno saputo reagire e riagguantare gli avversari in meno di un minuto, con le reti di Foglio su rigore e Sifanno. Poi un lungo testa a testa tra le due squadre, con diverse situazioni da uomo in più non sfruttate su entrambi fronti, fino alla realizzazione al 27” dal termine di Battista, che ha sancito il sorpasso dei biancorossi.

Il testa a testa è proseguito anche nella seconda metà dell’incontro, come riporta anche il tabellino del 5 a 5 della terza frazione. Nell’ultimo quarto le reti di Lamacchia, Cianciaruso e Scollechcia hanno fatto la differenza per i ragazzi di Baiardini, soddisfatto a fine incontro.

“Chiudiamo questo miniciclo di tre partite con una vittoria e sette punti in classifica – spiega l’allenatore – che ci faranno sicuramente lavorare meglio nella pausa natalizia, riprenderemo infatti il 14 gennaio. La partita è stata equilibrata ben giocata da tutte e due le squadre. La vittoria è venuta con la tenuta mentale e l’abnegazione messa da tutti i ragazzi in acqua, ma soprattutto dal collettivo che abbiamo. Infortuni ed influenze non ci fermano, siamo una squadra di 17 ragazzi tutti pronti per giocare senza differenza tra chi sta dentro e chi sta fuori, tra chi è convocato e chi non è convocato, senza gelosie, tutti partecipi nella crescita generale della squadra. E questo per me è una bella fortuna”.

Alle parole di Baiardini fanno seguito quelle della dirigenza, presente a bordo vasca, a partire da Sergio Gallo: “È stata proprio la vittoria del collettivo, chiusa da ragazzi come Cianciaruso e Scolletta che fanno saldamente parte del gruppo ma solitamente hanno meno spazio nelle turnazioni. Segno che il lavoro di mister Baiardini sta servendo alla crescita di tutto il gruppo che è sempre più solido e compatto. Grande plauso anche al veterano Padolecchia che riesce a dare un grande contributo in termini di qualità e quantità. Dopo tre partite, onestamente c’è un po di amaro in bocca per il pareggio della settimana scorsa a Roma con la Lazio. Un pizzico di esperienza o di sfrontatezza in più e ora saremmo a punteggio pieno. Questa prima fase però ci dà maggiore consapevolezza per il futuro è ci fa capire quanto i nostri ragazzi siano cresciuti rispetto alla scorsa stagione, dove partite con esperti giocatori quali quelli del Basilicata e della Lazio della settimana scorsa si sono concluse con risultati negativi”.

Le calottine torneranno in acqua dopo la pausa natalizia il 14 gennaio fuori casa contro il Villa York.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B (GIRONE 3) PALLANUOTO MASCHILE

3° GIORNATA

Sabato 17 dicembre ore 16.30

Piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere

Waterpolo Bari – Basilicata 2000 8 – 6 (0-2, 3-0, 2- 3, 3-1)

Di Modugno 1, Foglio 2 (1), Simone 3, Lamacchia D. 4 (1), De Santis 5 (1), Battista 6, Bellino 7 (1), Moretti 8, Padolecchia 9, Sifanno 10 (1 rigore), Cianciaruso 11 (1), Auciello 12 (1 rigore), Scolletta 13 (1). All. Paolo Baiardini

