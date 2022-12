Inaugurata questa sera alla presenza del sindaco Antonio Decaro la grande ruota panoramica sul lungomare di Bari, in largo Giannella. La ruota panoramica ha un diametro di 41,5 metri e profondità di 21 metri. La larghezza massima, in aria, è di 43,50 metri, con una larghezza massima su terra di 25 metri e un’altezza massima di 45. E’ composta da 34 cabine più una per disabili ( si può entrare con la carrozzina) e una vip con frigobar e sedili imbottiti e vetri oscurati (al costo di 30 euro per un giro di mezz’ora). Le cabine standard costano dieci euro per un giro di dieci minuti. Resterà per cinque mesi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.