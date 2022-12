Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Taranto hanno eseguito una serie di interventi a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti non conformi e potenzialmente dannosi per la salute pubblica. L’attività operativa, dispiegata sull’intero territorio provinciale di competenza del Reparto, ha permesso di individuare e di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 25.200 prodotti, tra i quali giocattoli, casalinghi e articoli per l’igiene personale, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo” concernenti la denominazione legale o merceologica del prodotto, l’identità del produttore, il Paese di origine, nonché l’eventuale presenza di sostanze in grado di arrecare danno all’uomo o all’ambiente.

All’esito dell’attività sono stati segnalati alle competenti Autorità 4 responsabili. Le indagini dei Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Taranto sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale delle filiere, nonché al recupero a tassazione dei proventi derivanti da tali condotte illecite. Contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.