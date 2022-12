I Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno avviato un piano straordinario di controllo del territorio su tutti i comuni della giurisdizione che coinvolgerà

I Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno avviato un piano straordinario di controllo del territorio su tutti i comuni della giurisdizione che coinvolgerà -nei prossimi giorni- complessivamente circa 100 militari dell’Arma distribuiti nelle 3 Compagnie presenti sul territorio, supportati dalle gazzelle dei rispettivi Nuclei Operativi e Radiomobili, e li vedrà impegnati nel pattugliamento delle aree del centro storico e rurali dei vari Comuni. L’obiettivo dei controlli straordinari -attuati in sinergia con le altre Forze dell’Ordine e con il coordinamento del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica- è quello di garantire un’adeguata cornice di sicurezza per i cittadini in un periodo dell’anno particolarmente vivace quale è quello delle festività natalizie, in vista di una sempre maggiore affluenza di turisti e residenti che durante le feste fanno ritorno a casa. “Un Natale e Capodanno sicuri” quindi, per garantire una fruibilità in tutta serenità delle imminenti festività, sia a favore di quanti resteranno in città, sia di coloro che si concederanno qualche giorno di riposo, lontani dalla loro residenza.

Per quanti hanno deciso di allontanarsi dalla residente per trascorre alcuni giorni lontano da casa, i Carabinieri della Compagnia di Barletta hanno intensificato i controlli anche agli stabili e alle abitazioni. Per prevenire qualsivoglia evento spiacevole la raccomandazione è sempre quella di evitare, per quanto possibile, la pubblicizzazione della partenza, in modo particolare sulle piattaforme social, ove qualche malintenzionato, venuto a conoscenza della partenza, potrebbe decidere di introdursi in casa approfittando della vostra assenza. Sempre meglio non fornire indicazioni e limitarsi nel condividere, i propri spostamenti per le imminenti festività natalizie.

La presenza dell’Arma sarà rafforzata in tutti i luoghi di ritrovo e nelle aree che potremmo definire “a rischio”. Vie dello shopping, mercatini natalizi, chiese, centri commerciali, siti culturali e locali d’intrattenimento, ma anche stazioni ferroviarie, fermate degli autobus. In particolare l’Arma ha predisposto in alcune aree -nei momenti di maggiore affluenza- l’impiego del cosiddetto Carabiniere di Quartiere che, con l’uniforme di riferimento, pattuglierà le vie dei rispettivi centri storici al fine di portare quella sicurezza e vicinanza alla cittadinanza.

Sulla scia dell’iniziativa portata avanti di concerto con la Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie e la Diocesi di Andria, l’Arma si sta adoperando per sensibilizzare, in modo particolare in questo periodo dell’anno, tutti gli anziani e più in generale tutte quelle che sono le fasce cosiddette deboli, e quindi maggiormente esposte a truffe o raggiri. È quindi indispensabile seguire alcuni consigli dell’Arma, semplici ma al contempo utili, per prevenire episodi spiacevoli, riassunti efficacemente nel pieghevole edito dal Comando Generale.

