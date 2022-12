Al via la campagna per la sicurezza stradale dell’Ac Bari Bat. Lo spot sarà trasmesso su Radionorba Televisione, fino al 19 gennaio, in 180 passaggi e su Antenna Sud.

“Le feste sono alle porte – spiega il direttore dell’Ac Bari Bat, Maria Grazia De Renzo – Non possiamo come Automobile Club Bari Bat non avere una particolare attenzione verso gli incidenti avvenuti di recente, che hanno mietuto vittime di giovane età. Per questo abbiamo pensato ad una campagna di prevenzione della sinistrosità su due delle più diffuse reti televisive del nostro territorio”.

“Il rischio di incidenti – continua – in queste feste è molto alto. Vorremmo dare un messaggio chiaro: “Cari ragazzi è giusto festeggiare ma è ancora più giusto tornare a casa con i vostri amici, dai vostri genitori! Quindi fate attenzione e riflettete. La vita è un dono prezioso”.

