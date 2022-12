Tragedia questa mattina a Cavallino, in provincia di Lecce. Un 17enne era a bordo del suo monopattino quando si è accasciato per un malore. Il ragazzo era a Castromediano in via De Nicola, di fronte alla chiesa Mater Ecclesia, intorno a mezzogiorno. Lì alcuni passanti avrebbero visto il giovane fermarsi, forse per una fitta al petto e poi accasciarsi per terra. È stato subito portato in codice rosso al Fazzi di Lecce ma è morto poco dopo.

