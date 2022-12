Chiusa la gara per la manutenzione e la sostituzione dei lampioni ornamentali della città di Bari. Sono 35 le aziende che hanno partecipato all’accordo quadro da un milione e 632mila euro. Sul lato sud di Bari sono numerosi i lampioni che versano in pessime condizioni: mangiati dalla salsedine, con le lanterne rotte o persino senza alcuni pezzi. “L’intento è quello di sistemare e rimpiazzare i lampioni – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Galasso – a cominciare da quello che manca sul lungomare Starita, dopo che ne abbiamo sistemati 29”. Il trentesimo è stato posizionato per coprire il candelabro mancante sul lungomare Nazario Sauro, rimosso tempo fa dal Comune dopo i danni causati dalle mareggiate. “Con questo accordo quadro – prosegue Galasso – andremo a completare la fornitura sul lungomare Starita e procederemo poi con le manutenzioni di tutti gli altri”.

La manutenzione sarà effettuata a step: grazie agli stampi che il Comune ha a disposizione potranno essere rimpiazzate tutte le parti dei lampioni danneggiate dal tempo. “Saranno smontati e saranno trattate le superfici in ghisa per riportarle al nuovo – prosegue ancora Galasso – rimpiazzeremo i pezzi mancanti”. Inoltre le lampade saranno tutte sostituite con sistemi a led, a basso consumo. I lavori cominceranno nella seconda metà del 2023.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.