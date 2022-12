Focaccia, panzerotti ed orecchiette. Sole e mare. Bari vista con gli occhi di Tik Tok è una città dove si mangia molto bene, ma soprattutto dove si vive molto bene. Dove è nel cuore della gente la fede calcistica e dove si ama parlare il dialetto barese.

Scrollando i video dei turisti tik toker che scelgono Bari per le loro vacanze è facile intuire che la focaccia, anzi “sua maestà la focaccia”, come viene spesso definita, è la regina indiscussa dei migliaia di video dedicati alla città.

Tutti vengono a Bari per gustarne almeno un morso. C’è chi azzarda anche con la classifica delle migliori focacce di Bari. Innumerevoli sono i tik tok che riprendono le persone in fila per assaggiare un pezzo della focaccia del panificio ‘Fiore’ nel cuore della città vecchia. Ma chi viene a Bari assaggia e consiglia di “provare almeno una volta nella vita” anche le sgagliozze e i panzerotti. Sono imperdibili anche i video delle signore delle orecchiette e della signora Carmela che frigge le classica polenta fritta. Sgagliozze, focaccia e panzerotti sono considerate un ‘must’ dello street food barese.

Una tik toker precisa però che si può lasciare “Bari solo dopo aver mangiato il panino con il polpo”. E a proposito di polpo fioccano like e le visioni sullo sfondo di ‘in terra la lanza’ per i pescatori che ‘arricciano’ i polpi.

Il gesto viene considerato una vera rarità, “mai vista una cosa del genere”, dicono. Spiegano passo per passo la tecnica antichissima e si rimane estasiati “dal polpo strofinato proprio su uno scoglio di mare”. La passeggiata tra le bancarelle dei pescatori è considerata una “esperienza davvero unica e se vai a Bari non può mancare”.

Ma su Tik Tok c’è anche il mondo del Bari calcio, ma è ovviamente tipico dei residenti. I video inneggiano alla fede e alla passione per i colori bianco e rosso. I tik tok allo stadio lasciano trasparire l’amore che la città di Bari riserva per la propria squadra.

Esilaranti sono i video in dialetto barese. Ci sono dei veri e propri corsi di dialetto. Un tik toker precisa: “Tutti di dialetti del mondo sono incomprensibili, ma quello barese è proprio incredibile”.

I turisti amano il nostro mare ma oltre le spiagge soleggiate il posto più frequentato e ripreso è sicuramente Bari vecchia. Un tik toker passeggiando tra le palme di corso vittorio Emanuele parla di una somiglianza tra Bari e Miami. Un’altra lungo le stradine della muraglia associa Bari ad Ibiza.

Emozionante la dichiarazione di amore di una turista che in un suo video Tik Tok dice: “Alla prime luci dell’alba Bari diventa magica. Bari è la terra del sud, del calore e del sole. La gente della città ha luce negli occhi e gioia nel cuore. Venite a Bari”.

