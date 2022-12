E’ bufera per gli aumenti fino al 20 per cento sugli abbonamenti dei treni regionali in Puglia. I pendolari sono sul piede di guerra dopo aver riscontrato incrementi sui prezzi fino al 20 per cento. “Abbonamenti mensili treni regionali pugliesi portati ad un aumento del 20% nel silenzio totale. E con treni da rottamare”, denuncia un utente. E non è l’unico.

“Aumentato del 20% il prezzo degli abbonamenti regionali (sapendo che il Bonus trasporti non è stato prorogato) a fronte di un pessimo servizio: treni obsoleti e ritardi all’ordine del giorno. Ogni anno la stessa storia!”, aggiunge un altro.

“Abbonamento Bisceglie Incoronata da 99€ a 116€ in un click.. saranno migliorati i servizi, i ritardi nel nuovo anno.. Io non credo ma vedremo”, ancora un altro passeggero. Gli esempi sono diversi. Il settimanale da Molfetta a Bari è aumentato di 3 euro, il mensile di 10 euro e l’annuale di 83 euro. Il Bari – Brindisi aumentato di 20 euro fino a raggiungere i 140 euro. “Una follia”, denuncia un altro passeggero. Alcuni pendolari chiedono l’intervento della Regione per riportare i prezzi al 2022. “Non è il momento di fare questi aumenti – continua un altro utente – e se proprio vogliono aumentare, almeno offrissero un servizio adeguato. Ed invece ci ritroviamo con corse saltate, ritardi e carrozze così piene da viaggiare ammassati come animali”.

