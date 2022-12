La VII edizione di FestambienteSud winter si svolgerà dal 28 al 31 dicembre 2022 nella Green Cave di Monte Sant’Angelo, la Città dei due Siti UNESCO candidata a Capitale italiana della cultura 2025, e avrà come tema “Il calore dell’incontro”. L’evento – organizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, con il patrocinio del Teatro Pubblico Pugliese e dell’assessorato alla Cultura del Comune di Monte Sant’Angelo – prevede degustazioni musicali, laboratori artigianali, mostre, presentazioni di libri e cammini.

DEGUSTAZIONI MUSICALI – Sono tre gli appuntamenti con la musica in programma a FestambienteSud winter. Ad aprire il festival, mercoledì 28 dicembre, il concerto di Antonio Prencipe con la sua fisarmonica che sarà preceduto dal laboratorio del gusto con birre artigianali di Rebeers, formaggi podolici e caprini, agrumi del Gargano presìdi Slow Food. Antonio Prencipe è pianista jazz e virtuoso fisarmonicista, nipote d’arte del celebre Peppino Principe, fisarmonica d’oro, alla cui opera giovanile dedicherà parte della sua performance.

“Ghibli, suoni ed echi dal Mediterraneo” è il concerto che, giovedì 29 dicembre, vedrà insieme due delle voci più importanti della world music e del pop di matrice mediterranea: il libanese di origini palestinesi Nabil Bey, voce dei Radiodervish, e il pugliese Fabrizio Piepoli, ex voce dei Radicanto. Venerdì 30 dicembre sarà la volta di Shaone (nome d’arte di Paolo Romano), rapper-performer e maestro del palcoscenico hip hop; ha fondato, insieme a dj Simi e Polo, il gruppo “La Famiglia”, uno dei primi nel panorama nazionale dell’hip hop. L’esibizione sarà preceduta da un’open art di rapper garganici.

LIBRI E MOSTRE – “Jacopa dei Settesoli, l’amica ricca di Francesco” è il libro di Lucia Tancredi (edito da Città Nuova) che sarà presentato giovedì 29 dicembre. Dialogheranno con l’autrice Immacolata Aulisa, Nunzio Bianchi e Franco Salcuni. L’incontro è organizzato in collaborazione con il Centro Studi Micaelici dell’Università degli studi di Bari. Spazio alla street art venerdì 30 dicembre con “un segno per Valerio”, volontario del festival recentemente scomparso, al quale verrà dedicato un murales.

LABORATORI ARTIGIANALI – Doppio appuntamento, giovedì 29 e venerdì 30 dicembre, con Matteo Totaro e il laboratorio di stampa tipografica a cura dell’Officina del giorno dopo. Ai partecipanti saranno illustrate le principali tecniche di stampa calcografica e a rilievo, e forniti gli strumenti e i materiali per incidere su linoleum e stampare i propri lavori. Il corso è aperto a principianti, pittori della domenica e artisti navigati.

TREKKING ED ESCURSIONI – Non mancheranno trekking ed escursioni alla scoperta del territorio con Gargano Sacro, progetto sostenuto da Fondazione Monti Uniti di Foggia e Regione Puglia, che affianca le azioni del triennio 2022-24 di FestambienteSud. Venerdì 30 dicembre trekking al frantoio ipogeo di Valle Malpasso. Sarà un viaggio nella storia naturale e antropica del Gargano ma anche nel primordiale rapporto tra roccia e uomo, che qui viveva e lavorava tra grotte e terrazzamenti. Sabato 31 dicembre escursione a cavallo (grazie agli esperti addestratori di Posta Ruggiano e ai mansueti cavalli murgesi) all’Abbazia di Santa Maria di Pulsano, per chiudere l’anno in un luogo mistico e magico. Entrambe le escursioni sono a cura di Gargano Natour.