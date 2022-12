Volge al termine l’edizione 2022 del JeansMusicFestival, il festival di musica fuori dagli schemi, spesso a cavallo tra i generi, pericolosamente (e fieramente) senza categorie, organizzato dall’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce con la direzione artistica del direttore, pianista e compositore Matthieu Mantanus, in collaborazione con il JeansMusic lab.

Quest’anno il direttore artistico Mantanus ha deciso di mettere all’onore del programma un compositore italiano e di presentarlo con una selezione di opere in grado di farne comprendere e conoscere il percorso artistico svolto. In questa edizione è stato scelto Cristian Carrara, compositore friulano di grande talento, ben noto per le sue collaborazioni con le principali istituzioni italiane. A lui e alla sua “Faust in the sky”, suite per orchestra composta 5 anni fa e registrata dai Solisti Aquilani, saranno dedicate le ultime tre serate del Festival: il 28, 29 e 30 dicembre a Caprarica di Lecce (ore 20.30, Masseria Rifisa – Agri Resort), dove è prevista anche una degustazione di prodotti a km0 a cura dell’Agriturismo che ospita l’appuntamento; a Poggiardo (ore 20.30, Teatro Illiria) e a Nardò (ore 20.30, Teatro Comunale). Colpiscono nelle opere di Carrara le sonorità ricche e colorate, e il linguaggio sempre comprensibile. Ad interpretare l’opera, insieme alla suite Pelleas et Melisande di Sibelius, l’orchestra filarmonica di Lecce, sotto la guida di Matthieu Mantanus.

“Nella mia visione, uno dei ruoli più importanti di un festival come il nostro è quello di valorizzare i talenti creativi che abbiamo, numerosi, in Italia. Esistono moltissime “scuole” di pensiero, infiniti modi di approcciare la composizione oggi. E personalmente, non riuscirei a sceglierne uno, a definire un “ramo” più promettente di un altro: se abbiamo sentito finora il punto di vista di artisti che hanno scelto di lavorare molto sulla tecnologia, o sullo sviluppo di sonorità poco usuale, con Carrara e il suo Faust in the Sky, avremo la prova che l’orchestra da camera come la conosciamo sia ancora un mezzo espressivo potente, in grado di suscitare, oggi, emozioni intime e profonde” spiega Mantanus.

Il progetto JeansMusicFestival quest’anno è stato ammesso al bando triennale 2022-2024 del Fondo Unico per lo Spettacolo nel settore Festival “Prime istanze triennali” promosso dalla Direzione Generale dello Spettacolo del Ministero della Cultura, a cui si aggiunge l’ammissione nei soggetti FUS regionali con il sostegno della Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia della Cultura. Il Festival è organizzato dall’associazione Orchestra Filarmonica di Lecce, formazione salentina nata nel gennaio del 2017 dall’iniziativa di alcuni componenti dell’ex Orchestra Sinfonica della Fondazione ICO “Tito Schipa” di Lecce, con la direzione artistica del direttore, pianista e compositore svizzero Matthieu Mantanus, in collaborazione con il JeansMusic Lab (www.jeans-music.com).