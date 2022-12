Rallentamenti del traffico ferroviario e viabilità sulle strade molto complicata. E’ un’altra mattina avvolta nella nebbia per Bari. L’alba del capoluogo pugliese è stata accompagnata da una fitta foschia che, nelle prime ore del mattino, ha reso più difficile la visibilità a pedoni ed automobilisti. Il fenomeno atmosferico sta facendo capolino in città ormai da alcune giornate. La nebbia tenderà a diradarsi nelle prossime ore del giorno. Già la circolazione ferroviaria, rallentata a causa di un guasto alla linea a seguito di condizioni meteo critiche a Trani, è lentamente ripresa, dopo l’intervento dei tecnici.

Prestare attenzione a possibili banchi di nebbia nella città e sulla viabilità extraurbana, in particolare sulla SS16, è invece l’appello della polizia locale ai baresi e ricorda agli automobilisti l’obbligo di tenere le luci anabbaglianti accese in presenza di nebbia o scarsa visibilità.