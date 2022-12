Tutela del prodotto ittico made in Italy, tutela del consumatore e sicurezza del pesce destinato alle tavole degli italiani per i cenoni delle festività natalizie: questi gli obiettivi principali dell’operazione nazionale “Senza Traccia” condotta dalla Guardia Costiera sulla filiera ittica dal 5 al 23 dicembre u.s..

A riguardo, gli Ispettori Pesca della Guardia Costiera di Monopoli, a volte congiuntamente agli Ispettori del Servizio Igiene Alimenti di origine animale SIAV B della ASL BARI Sud, sono intervenuti nei comuni della provincia sud di Bari al fine di effettuare mirati controlli su tracciabilità, procedure HACCP ed igiene. Ventiquattro le sanzioni amministrative irrogate per un totale di € 52.500,00 e per oltre una tonnellata di sequestro di prodotti ittici di dubbia provenienza.

Tre le azioni ritenute più rilevanti e che hanno portato alla chiusura di altrettante attività commerciali. Nel comune di Gioia del Colle e di Putignano, sono stati ispezionati 2 ristoranti sushi che a causa delle scarse condizioni igienico sanitarie, il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo basate sui principi HACCP e l’assenza di un sistema di tracciabilità dei prodotti alimentari detenuti ai fini della vendita, hanno dovuto sospendere la propria attività al pubblico.

In Monopoli, infine, si è scoperta una nuova piattaforma logistica che operava in assenza di registrazione sanitaria e senza procedure HACCP ben definite. Anche in questo caso è scattata la sospensione dell’attività, diverse sanzioni e il sequestro di oltre mezza tonnellata di prodotti ittici. Il personale della Guardia Costiera, in stretta collaborazione con il personale SIAV B della ASL Bari Sud, continuerà ad effettuare ispezioni a tutela del consumatore finale anche successivamente alle festività natalizie.