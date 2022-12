“I consiglieri nominati dal precedente governo facciano un passo indietro”. È la richiesta portata avanti dai consiglieri comunali di Lega e FdI, Giuseppe Viggiano, Antonio Ciaula e Giuseppe Monaco in una nota inviata al Comune di Bari in merito alla Fondazione Petruzzelli.

“La fondazione Petruzzelli – si legge nella nota – ha il compito di salvaguardare, gestire, valorizzare l’omonimo teatro, fiore all’occhiello della cultura in Puglia e nel sud Italia, attualmente è composta da consigliere d’amministrazione nominati dal precedente governo.

La cultura non può più essere utilizzata come uno strumento di gestione di potere come ha fatto la sinistra per quasi quarant’anni, costruendo un vero e proprio sotto sistema autoreferenziale e estraneo alle reali esigenze di un settore in continuo cambiamento. C’è bisogno di discontinuità, anche alla luce del fatto che gli altri soggetti istituzionali (comune, regione, città metropolitana) sono anch’essi espressione dello stesso circuito politico del precedente ministro” – concludono.