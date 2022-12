Dal capoluogo pugliese al Salento, sono tanti gli appuntamenti previsti per l’ultimo dell’anno in Puglia. È quanto previsto da un accordo di cooperazione dal titolo “Capodanni in Puglia” frutto di una strategia mirata all’accoglienza che la Regione Puglia, attraverso l’Agenzia Regionale del Turismo (Aret) Pugliapromozione, porta avanti con l’obiettivo di offrire a cittadini e turisti una programmazione di qualità.

Il progetto, in particolare, è stato presentato oggi dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dal direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale, con sindaci ed assessori di tutti i capoluoghi di provincia, utilizza i fondi PO FESR FSE 2014-2020 per attività a realizzazione integrata e congiunta fra pubblico e privato con azioni di comunicazione e promozione, finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della nostra regione. Il contesto è quello di territori vissuti sempre di più come una destinazione turistica, in cui c’è un’offerta turistica destagionalizzata ed internazionalizzata. Il turismo ha dimostrato di essere uno dei motori dell’economia pugliese, pronta a raccogliere le nuove sfide che vanno dalla sostenibilità al cambiamento climatico, attenta a coniugare le aspettative dei turisti con quelle dei cittadini.

“I Capodanni di Puglia hanno come finalità principale consentire a chi non può organizzare da solo una festa, di restare con i propri amici, ma anche con persone che non conosce o che potrà incontrare in una piazza – ha dichiarato Emiliano – le Istituzioni e i Comuni, in tutto il mondo, si fanno carico di una giornata importante per non far rimanere nessuno in solitudine: anche davanti alle enormi difficoltà che ci mette davanti, la vita è una cosa meravigliosa, e festeggiare il Capodanno è comunque importante – ha sottolineato.

“La seconda ragione di questa iniziativa – ha proseguito – è lo sforzo gigantesco della Regione nel finanziare le attività di cultura e spettacolo dei Comuni. Non tutte le Regioni hanno questo tipo di relazione con i Comuni: in Puglia sono 257, ma abbiamo concentrato gli sforzi sui capoluoghi perché non era possibile fare altro. E questo elemento, dal nostro punto di vista, esprime anche un segno della gratitudine che il Presidente della Regione e la Regione Puglia hanno nei confronti di tutti i sindaci pugliesi, a prescindere dal loro orientamento politico. Una gratitudine festeggiata dopo anni di pandemia nella quale i sindaci hanno lavorato in modo straordinario. La terza ragione è che in un luogo dove la cultura, la festa, la concordia, l’armonia vengono sottolineate in questo modo, è più facile anche creare economia. La Puglia, in questo momento, ha un trend di incremento del prodotto interno lordo che è il doppio di quello dell’Italia. Vuol dire che c’è un desiderio di reagire alla crisi economica molto forte da parte dei pugliesi, ma anche dei turisti. La Puglia ha le sue strutture ricettive piene anche in questa stagione. Cercheremo di sostenere sempre di più la destagionalizzazione turistica. Chi viene qui per trascorrere le vacanze, spesso e volentieri, si fa venire in mente di venire a vivere qui quando va in pensione, o di aprire una fabbrica, di venire a studiare o a lavorare. Questa è una festa nella quale ricarichiamo le batterie e andiamo all’attacco del nuovo anno – ha concluso.

Le iniziative previste offrono una totale fruizione della città con programmi variegati, tutti ad ingresso gratuito, che beneficiano della collaborazione con l’associazionismo locale, Fondazioni e soggetti privati che condividono la loro progettualità con il pubblico. Il risultato è un’azione diffusa con spettacoli e musica, con una valorizzazione delle tradizioni cittadine ed anche dei talenti artistici e musicali pugliesi. La promozione viene realizzata con un articolato piano media che prevede spot radio, tv, social, e mezzi tradizionali come stampa, redazionali, flyer e molto altro. Ecco tutti i dettagli.

ANDRIA – “Aspetta un nuovo anno insieme a noi” è il Capodanno di Andria che porterà al 2023 con la comicità di Uccio De Santis ed il dj set. L’evento, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, si svolgerà nel Palazzetto dello Sport. A completare il cast ci saranno l’attrice andriese Agata Paradiso, Pierdavide Carone, Alex Belli, Salpedy, Eki, Raphaela, Ritmo80 show con Daniel’s Jack e Cecco Corvasce per accontentare tutti i gusti, dai giovani ai meno giovani.



BARI – C’è grande attesa per il concerto di Capodanno di Bari in piazza Libertà, dove il Comune di Bari in collaborazione con Radio Norba, e con il sostegno di Regione Puglia e Pugliapromozione, porterà sul palco Rkomi, reduce da un anno di straordinari successi discografici con ben 7 dischi di platino e protagonista dell’ultima edizione di X Factor come giudice, la Rappresentante di Lista, il duo più amato della scena indie pop italiano, e i Boomdabash, il gruppo salentino che da anni fa ballare tutta Italia con i suoi tormentoni.

BARLETTA – Sarà una no stop da domani 30 dicembre fino al 6 gennaio. La città di Barletta, in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, punta su cultura, intrattenimento e musica con eventi dall’aperto in piazza e a teatro. Spiccano fra gli altri appuntamenti il 31 dicembre al Teatro Curci lo spettacolo “Tutto il mondo è un palcoscenico” con Emilio Solfrizzi ed Antonio Stornaiolo, ed il 6 gennaio “Se devi dire una bugia dilla grossa” con gli artisti Antonio Catania, Gianluca Ramazzotti e Paola Quattrini. Da segnalare che dal 2 al 6 gennaio, ore 9 – 13 nel Palazzo della Marra sarà possibile visitare la rinnovata esposizione dell’impressionista barlettano celebre nel mondo Giuseppe De Nittis, in collaborazione con le Associazioni di Guide Turistiche Ingresso al costo simbolico di 1 euro.



BRINDISI – E’ con un minifestival live tra rock, pop e musica cantautorale, realizzato in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione, che il Comune di Brindisi e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi celebreranno il Capodanno. “Brindisi Porto Natale” prevede quattro appuntamenti musicali ogni giorno dal 30 dicembre al 2 gennaio in piazza Mercato, tutti ad ingresso libero.



FOGGIA – Avrà un valore davvero speciale il Capodanno che porta al 2023 per Foggia. Il Comune, malgrado sia commissariato, guarda con fiducia al nuovo anno anche grazie all’impegno della gestione commissariale, rappresentata in conferenza stampa a Bari da Marilisa Magno, componente della Commissione straordinaria del Comune di Foggia. Il 30 dicembre, l’Orchestra Suoni del Sud si esibirà nel concerto “Strauss in Giordano – I celebri valzer di Strauss incontrano la magia del Teatro Umberto Giordano di Foggia” in piazza Cesare Battisti.



LECCE – Lo scenario è quello dell’arte in piazza Libertini a Lecce dove il Comune, in collaborazione con la Regione Puglia e Pugliapromozione, ha scelto di festeggiare la notte più lunga dell’anno fra il 31 dicembre e l’1 gennaio 2023 con alcuni degli artisti più apprezzati del suo territorio. Sarà una grande festa di comunità conBundamove, Antonio Castrignanò, Enzo Petrachi, Cesko e Puccia, Cinzia Marzo, Giorgio Doveri e Donatello Pisanello per Officina ZOÈ, Mundial e, in apertura, i giovani leccesi Ade & Mufu e Castromassi Dj set.

TARANTO – Il capoluogo jonico in omaggio alla diffusa tradizione musicale, che caratterizza Taranto e la sua provincia, accoglierà il nuovo anno con il concerto dell’1 gennaio 2023 ore 20.30 all’aperto nell’Arena Villa Peripato, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sul palco ci sarà La nuova orchestra italiana fondata da Renzo Arbore. L’apertura della serata sarà a cura di Mabò Band, gli artisti comici e musicisti per spettacoli di strada itineranti e coinvolgenti.



TRANI – Turisti e cittadini saranno coinvolti nel porto di Trani in un evento intergenerazionale. Dalle 22.30 sul palco ci saranno i dj e gli animatori di Radio Selene, l’ironia graffiante di Pinuccio, le canzoni di Dodi Battaglia. Alla mezzanotte edizione speciale del Festival dell’arte pirotecnica che illuminerà il porto tranese. Evento in collaborazione con Regione Puglia e Pugliapromozione.

