A partire dal primo gennaio, torna in Puglia e in servizio a Bari, in qualità di dirigente il comandante Michele Cassano. È quanto previsto da una determina dirigenziale, esecutiva ai sensi di legge, secondo la quale è disposta l’assunzione, a seguito di mobilità volontaria esterna, del dottor Michele Cassano.

Cassano, proveniente dal Comune di Parma e laureato in scienze politiche con lode all’Università degli studi di Bari, in particolare, sarà dirigente di Polizia Locale, qualifica dirigenziale unica. Sarà assegnato al settore di Polizia Giudiziaria, Ecologia, Tributi e Annona della Ripartizione Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile. In passato aveva già ricoperto ruoli nel Barese, più nello specifico era stato responsabile e Comandante della Polizia Locale del Comune di Monopoli e del Comune di Chivasso. Il comadnnte Michele Palumbo restaerà comunque a capo della polizia locale.