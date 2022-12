Tragedia nel Salento: una bambina di appena due anni e mezzo di Sannicola, comune in provincia di Lecce, è morta in ospedale. La piccola era stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Gallipoli per febbre alta e gastroenterite. È stata poi trasferita al Vito Fazzi di Lecce a causa delle sue condizioni che si erano aggravate. Per lei però non c’è stato nulla da fare. In corso indagini per capire le cause del decesso, se dovuto a complicanze dell’influenza o se si sia trattato di una encefalite fulminante.

