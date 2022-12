Via le scritte dei vandali e pulizia straordinaria. L’Amiu e la Multiservizi sono al lavoro da stamattina per ridare decoro al giardino Mimmo Bucci del Libertà, vandalizzato nei giorni scorsi.

“Stiamo levando le scritte – commenta il presidente dell’Amiu, Paolo Pate sul posto insieme ai genitori di Mimmo Bucci- insieme alla Bari Multiservizi. E speriamo che questi vandali non continuino a compiere questi atti ignobili. Quello di oggi è un intervento che si è reso necessario per il comportamento di cittadini sconsiderati che invece di apprezzare la presenza di questo parco, intitolato ad un ragazzo scomparso a cui tutti eravamo legati, lo distruggono. Oggi cerchiamo di ridare decoro al giardino – continua Patè – ma al tempo stesso vorremmo che ci fosse più cura da parte dei cittadini”.