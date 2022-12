Disagi questa mattina a Bari per due incidenti in due punti diversi della città. Il primo sulla tangenziale, all’altezza dei curvoni di Japigia dove un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada, andando a scontrarsi con il guard rail. A bordo una intera famiglia con tre bimbi piccoli, portata in codice rosso in ospedale. Ma non è in pericolo di vita. Secondo incidente in viale Salandra all’altezza del civico 44. La polizia locale invita a seguire un percorso alternativo deviando su via Campione.

