Porta Futuro Bari segnala opportunità di lavoro offerte dal Gruppo Ikea per la sede di Bari. Le posizioni aperte al momento sono: IKEA Customer Experience – apprendistato – Bari; IKEA Customer Experience co-worker – Bari; IKEA Logistics Co-Worker – Bari; IKEA Shopping Experience (area self-service) co-worker – Bari; IKEA Shopping Experience_Categoria Protetta L. 68/99 (ex art.1).

