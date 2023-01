“La chiusura della scuola IV Novembre di Altamura per mancanza di agibilità è una pessima notizia per tutta la comunità altamurana. In attesa di capire i motivi dei mancati interventi sulla struttura, intendo manifestare la mia totale solidarietà alla dirigente, al personale scolastico, agli studenti e alle loro famiglie, con la speranza che si mettano presto in atto tutte le azioni per risolvere questa situazione incresciosa”. Lo dichiara Luigi Sideri, alturamano, neo segretario generale della Filca-Cisl Bari.

“La qualità degli immobili – spiega Sideri – deve continuare a essere l’elemento principale e premiante di ogni costruzione, a maggior ragione di immobili che ospitano le scuole, le università, gli ospedali. Secondo Cittadinanzattiva il 42% delle nostre scuole è stato costruito prima del 1976, e si verifica un crollo ogni 4 giorni. La proposta di un gruppo di imprenditori di Altamura di intervenire a loro spese sull’edificio scolastico – aggiunge – è davvero lodevole. Ma le istituzioni a tutti i livelli hanno il dovere di sfruttare al meglio tutte le risorse messe a disposizione per la manutenzione ordinaria e straordinaria, in grado davvero di garantire la sicurezza e la modernità delle scuole e di migliorarne le prestazioni energetiche”, ha concluso il segretario generale della Filca Bari. (Foto repertorio)