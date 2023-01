“Oltre 5000 residenti di Torre a Mare, il 1 gennaio, si sono risvegliati con un grosso problema legato all’assistenza sanitaria delle tante famiglie e anziani che risiedono nel quartiere”. Lo ha scritto sui social il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, sottolineando il problema che affligge il quartiere: la presenza di un solo medico che ha raggiunto, inoltre, la quota massima di 1500 pazienti.

“Sollecitato dai residenti mi sono subito attivato per trovare un rimedio – ha sottolineato – oggi, grazie all’interessamento del consigliere regionale Francesco Paolicelli è stata diramata la richiesta a tutti i medici di assistenza primaria della città di Bari, che abbiano un massimale di pazienti inferiore a 650, la disponibilità ad aprire un secondo studio nel quartiere di Torre a Mare. Questa deroga, rappresenta una soluzione fondamentale, per questo vi chiedo di aiutarmi a condividere questa richiesta al fine di non lasciare senza medico di base l’intera comunità di Torre a Mare. Per il momento ringrazio il consigliere regionale Paolicelli ed i dirigenti ASL per la tempestiva attenzione dimostrata per risolvere questa importante situazione. Aiutatemi a raggiungere quanti più medici interessati. Grazie” – ha concluso.

“Su sollecitazione del Presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, mi sono recato presso la ASL Bari per risolvere la problematica relativa alla mancanza del medico di base sull’intero quartiere di Bari- Torre a Mare – ha scritto invece Paolicelli – la soluzione individuata dal Direttore amministrativo Avv. Luigi Fruscio e dalla dott.ssa Quaranta, che ringrazio per la immediata disponibilità e’ di richiedere a tutti i medici di assistenza Primaria della città di Bari, che abbiano un massimale inferiore a 650 scelte la disponibilità ad aprire un secondo studio nella località’ Bari-Torre a Mare. Pertanto, l’auspicio è’ quello che ci siano medici che possano aderire a tale interpello così da non lasciare senza medico di base la intera comunità di Torre a Mare. Continuerò a monitorare la situazione sino a quando non si risolverà la situazione” – conclude.

