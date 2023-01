Difende una ragazza su un bus e viene picchiato da un branco di ragazzi. È quanto accaduto a Ismaele, un giovane di 21 anni, nella giornata di ieri. Il ragazzo, in particolare, si trovava sul bus della linea 3 con la sua mamma e viaggiava in direzione San Paolo, quando, nel tentativo di difendere una ragazza alle prese con una discussione è stato preso di mira da un gruppo di ragazzi.

I due, Ismaele e la mamma, secondo quanto si apprende, sarebbero scesi in via Crispi ed è proprio in quella zona che il branco, dopo averli seguiti e accerchiati ha pestato a sangue il ragazzo. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, il giovane è stato trasportato in ospedale. Secondo quanto emerso subito dopo l’accaduto, nessuna forza dell’ordine è stata chiamata per denunciare l’accaduto, ma sono in corso le indagini da parte della Polizia. I fatti sono avvenuti intorno alle 22.30, attualmente però non è stata effettuata denuncia e mancherebbe, inoltre, il referto.

Foto repertorio