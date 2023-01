Bottino “speciale” per un cittadino barese che, in zona largo Giannella, ha avvistato un monopattino in mare recuperandolo. È stato lo stesso cittadino, Leonardo Rizzi, a segnalarlo sui social postando inoltre le fotografie del momento in cui, il monopattino, dopo essere stato individuato, è stato estratto dal mare.

Non si tratta di un caso isolato. Più di una volta, lo stesso cittadino, ha infatti organizzato momenti simili proprio per recuperare dall’acqua rifiuti abbandonati. Il monopattino, che sembrerebbe esser stato lanciato in acqua da qualche passante, è ora nelle mani di una bimba. “La mia pesca è differente – ha sottolineato il cittadino – il monopattino è stato regalato alla prima bambina che mi è passata davanti”.

Foto Facebook