Secondo giorno di saldi, alcuni negozi aperti no stop e tanti spettacoli per i più piccoli. Oggi Bari festeggia l’Epifania con un calendario ricco di appuntamenti e di attività. Le strade del centro si animeranno già da questa mattina per la tradizionale passeggiata tra i negozi. Per i più piccoli ci sarà la Befana ad attenderli nel villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto. Mentre nel pomeriggio sono previsti gli appuntamenti del teatro degli elfi e della stanza delle storie. Oggi è l’ultimo giorno di apertura del Villaggio: da domani comincerà lo smontaggio.

Ma non solo appuntamenti in centro. Dopo il successo della Casa di Babbo Natale, oggi dalle 10 alle 12 e 30 la Befana arriverà anche negli spazi allestiti in via Vittorio Veneto a Carbonara, vicino la parrocchia Madonna di Pompei. Animazione e spettacoli anche nella scuola Duse di San Girolamo a partire dalle 10. Nel centro storico il circolo Acli Dalfino organizza una visita guidata tra i presepi nei vicoli di Bari Vecchia. Si parte alle 10 e 30 dalla piazza della Cattedrale.

Spazio anche alla beneficenza. Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, torna ‘Giocattoli in Movimento’, l’iniziativa del Movimento 5 Stelle, pensata per donare un sorriso ai bambini meno fortunati e dare anche una mano all’ambiente, evitando così che tanti giochi rimasti utilizzabili finiscano col diventare rifiuti.

L’appuntamento a Bari è oggi, il 6 gennaio, con il banchetto in piazza Risorgimento, nel Libertà, dalle ore 9 alle 13. Per partecipare basta portare al banchetto due o più giocattoli o libri per bambini e in cambio se ne potrà prendere uno a scelta. I giocattoli raccolti ai banchetti allestiti in tutta Italia verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia.

Per la giornata di domani, 6 gennaio, la Old Cars Club e il Porsche Club Puglia organizzano il raduno di auto e moto “La Befana dell’ASI”, nell’ambito del tour nazionale organizzato da Automotoclub Storico Italiano (ASI) con il patrocinio dall’assessorato allo Sviluppo economico.

Nel corso della mattinata tanti appassionati in costume da Babbo Natale, Befana e clown, porteranno doni e calze ai più piccoli per regalare loro un momento di gioia e spensieratezza. Il ritrovo di auto e moto è fissato alle ore 9 presso Mc Donald’s – Bari Tangenziale (in viale Europa 3/C) partner della manifestazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione di clownterapia “Teniamoci per mano” Onlus.

Di seguito il percorso a tappe previsto durante la mattinata:

prima tappa (verso le 10) Casa famiglia della cooperativa Lavoriamo insieme a Bari Vecchia, via Santa Teresa Delle Donne 8;

seconda tappa (verso le ore 11.00) Comunità educativa Annibale di Francia, via Quarto17/a;

terza e ultima tappa (verso le ore 12.00) associazione In.Con.Tra, via Barisano da Trani.

Il serpentone di auto e moto passerà per le strade del centro subito dopo la prima tappa.

Anche oggi , nel giorno dell’Epifania, l’assessorato comunale al Welfare, in collaborazione con la rete cittadina, promuove appuntamenti dedicati all’incontro e al dono per i bambini e gli adolescenti della citta che, mai come in questo momento, richiedono occasioni di ascolto e socializzazione e opportunità di accesso alla conoscenza e alla fruizione culturale

Per questo, in continuità con quanto realizzato nel periodo natalizio, nei presidi territoriali del Welfare saranno distribuite calze piene di libri per ragazzi, mentre i minori coinvolti nelle attività di educativa di strada e quelli che frequentano i centri sociali cittadini riceveranno biglietti gratuiti per assistere alla replica di “Shrek – il Musical” in programma la mattina di domenica 8 gennaio all’AncheCinema.