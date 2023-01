Continuano ad aumentare i casi di influenza in Puglia, regione in cui, non è ancora stato toccato il picco influenzale. È quanto emerge dal monitoraggio di Influnet, la rete dei medici sentinella, in merito ai dati relativi alla settimana che va dal 26 dicembre al primo gennaio, in cui i dati sono stati 1565 a fronte dei 1.134 della settimana precedente.

L’incidenza risulta in leggero aumento nella fascia dai 0 ai 4 anni, in cui è passata da 33,72 casi ogni mille assistiti a 35,55.Nella fascia 5-14 anni l’incidenza è passata invece da 18,13 casi ogni mille assistiti a 20,28. Anche tra gli adulti il trend è in crescita. Nello specifico, si è passati da 9,66 casi ogni mille a 11,84,mentre tra gli over 65 l’incidenza si è fermata a 7,29 casi ogni mille, ma è comunque in aumento rispetto ai 5,88 della settimana precedente.

Foto Freepik