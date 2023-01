Torna in Puglia per le festività natalizie e le rubano l’auto. È quanto accaduto a una cittadina originaria di Foggia, residente in Toscana, in particolare a Siena. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 gennaio. “La sera prima – ha raccontato a Borderline24 – l’ho parcheggiata sotto casa. Il giorno dopo mi sono accorta che non c’era. Sono tornata a Foggia per raggiungere la mia famiglia che vedo due o tre volte l’anno”.

La donna ha denunciato il tutto ai Carabinieri, ma questo non è bastato ad attutire il colpo per via delle conseguenze relative all’accaduto. “Si sono dimostrati subito comprensivi e sensibili – ha spiegato – ho anche sospeso l’assicurazione e ho ricevuto subito conforto e aiuto dalla mia famiglia, dai parenti e dal vicinato, ma ora mi ritrovo a dover affrontare una spesa non prevista e a dovermi riorganizzare per il rientro. Mi dispiace molto e mi rattrista tutto questo, soprattutto per l’essere umano e l’ignoranza. Non si rendono conto di quello che fanno e dei danni che provocano, la mia terra natia è meravigliosa e so che ci sono persone per bene, ma c’è anche l’opposto della medaglia purtroppo” – ha specificato.

Nell’auto, una grande Punto, c’erano effetti personali tra cui alcuni cd, ma anche il cuscino che utilizza sua figlia per riposarsi durante i viaggi oltre al libretto della macchina con i tagliandi e i lavori effettuati. “Il libretto vero e proprio l’avevo con me – ha spiegato – non spero più di trovarla, ormai sarà devastata, sicuramente avranno preso di mira la mia auto per i pezzi di ricambio, ma sono amareggiata per quanto accaduto, ho dovuto trovare una soluzione per rientrare a Siena e riprendere con la quotidianità lavorativa, non appena lì vedrò cosa fare” – ha concluso.

La Puglia, nell’ultimo anno, si è particolarmente contraddistinta in negativo in merito a furti e criminalità. È quanto emerso dalla classifica fornita dal ministero dell’Interno e rielaborata da Il Sole 24 Ore. Spiccano, in particolare i furti di auto e in abitazione per cui la Bat è prima su 107 province italiane. Segue poi Foggia (al secondo posto), Bari (quarto posto), Brindisi (nona) e Taranto (sedicesima). Ma non solo, per quanto riguarda l’usura, Bari è terza seguita da Foggia, al quinto posto in classifica e poi da Taranto (tredicesima), la Bat (quattordicesima) e infine Brindisi al quindicesimo posto. Triste primato, sempre per Foggia che è tra le prime 10 città per omicidi, tentati omicidi, usura, scippi, usura ed estorsione.

Foto repertorio