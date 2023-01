Ricchi di vitamine, antiossidanti e antitumorali. Oggi in tavola portiamo il cavolfiore, un vero e proprio alleato della salute. Diverse le proprietà relative a questo alimento, in primis spicca la presenza di vitamine, soprattutto quelle del gruppo C, ma non solo.

Tra le proprietà, spicca anche la presenza di calcio che lo rende un prezioso alleato delle ossa, ma anche la vitamina A, i carotenoidi e i flavonoidi. Questi elementi rendono il cavolfiore un vero e proprio antiossidante naturale, che non solo contribuisce alla corretta funzionalità del corpo, ma contribuisce a mantenere giovane e in salute la mente.

Inoltre, il cavolfiore, ha proprietà antinfiammatorie non indifferenti. Il consumo di questo alimento permette infatti di prevenire patologie infiammatorie, ma non è finita qui. Oltre alla presenza di ferro in quantità elevate, il cavolfiore è ricco di proteine, fibre e acidi grassi tra cui Omega 3 e 6. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

CAVOLFIORE FRITTO AL FORMAGGIO

Prima di tutto, occupatevi di lessare il cavolfiore facendo attenzione a fermare la cottura quando è ancora “al dente”, per evitare che si sgretoli. Una volta pronti, versate il cavolfiore all’interno di una ciotola in cui, precedentemente, avrete preparato un impasto composto da uova, sale e formaggi di vario tipo. Passate i cavoli nell’impasto aggiungendo spezie di vostro gradimento e procedete nella cottura. In alternativa potrete cuocere in forno, basteranno circa una ventina di minuti a 180 gradi.

PASTA AL FORNO CON CREMA DI CAVOLFIORE

Portate a ebollizione una pentola d’acqua all’interno della quale verserete il cavolfiore, ne basterà circa mezzo chilo. A parte, nel frattempo, oltre a cuocere la pasta, preferibilmente pennette o fusilli, tagliate a fette piccolissime una cipolla grande e 300 grammi di patate. Fate soffriggere la cipolla in una pentola, aggiungete poi le patate e aggiustate di sale. Non appena saranno pronte, versate nella pentola anche il cavolfiore e mescolate per bene il tutto aggiungendo un cucchiaio di vino bianco e della Philadelphia aromatizzata alle erbe o al salmone. Una volta pronto il tutto, frullate fino ad ottenere una crema omogenea. Preparate poi in una teglia da forno dove, dopo aver versato la pasta e la crema, mescolando con cura potrete aggiungere besciamella (preferibilmente fatta in casa), scamorza affumicata tagliata a tocchetti, salmone affumicato tagliato a striscioline molto piccole e infine, sullo strato finale, pangrattato, formaggio e un filo di olio. Lasciate cuocere in forno per circa 20 minuti a 180 gradi.

Foto Pixnio