L’oroscopo cinese si distanzia in modo sensibile da quello abitualmente consultato in Occidente e, per questo motivo, appare alquanto complesso. L’intero sistema non viene sviluppato sul calendario lunare ma si basa su cicli di dodici anni. I 12 segni zodiacali cinesi abbinati agli anni sono: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, Drago, Serpente, Cavallo, Capra, Scimmia, Gallo, Cane e Maiale. A ogni anno, inoltre, non è abbinato solo un segno zodiacale ma anche un elemento ossia aria, acqua, terra o fuoco.

Per il calendario cinese, il 2022 è stato l’anno della Tigre. Il 2023, invece, è l’anno del Coniglio, un Coniglio d’Acqua, per la precisione. Il segno indica persone dall’animo tranquillo e gentile, che non amano i conflitti e tentano di sfoggiare in ogni occasione una certa eleganza. In Cina, quindi, l’anno del Coniglio è visto in modo positivo ed è inteso come un periodo di pace e fortuna. Inoltre, rappresenta un arco temporale perfetto per ridurre stress e tensioni e ricaricare le energie senza però inciampare nella pigrizia.

Durante l’anno del Coniglio, è buona norma essere responsabili, prendere decisioni con razionalità ed evitare di rimandare a domani ciò che può essere fatto oggi. Questo segno zodiacale, inoltre, tende a portare positività anche nella vita dei single.

Nonostante sia un animale considerato tranquillo e responsabile, il Coniglio per i cinesi è anche un animale piuttosto fragile. È importante, quindi, non sottovalutare il rischio di cedere a problemi di stampo psicologico, facendosi ad esempio fagocitare da stati d’animo negativi. Soprattutto a settembre, nel mese del Gallo. Durante il 2023, i segni più fortunati saranno Capra, Maiale e Cane, animali molto affini al Coniglio. Tra i più sfortunati, invece, ci saranno Gallo e Serpente.

Per i nati nell’anno del Coniglio, la situazione merita di essere affrontata come un caso a parte. L’anno del proprio segno zodiacale è chiamato in cinese Beng Ming Nian ovvero l’anno dell’origine della vita. Si tratta di 12 mesi pieni di ostacoli e problemi da affrontare, di sfide anche molto complesse, ma fondamentali per la crescita. Sempre secondo la tradizione, esistono dei piccoli escamotage che possono aiutare a scacciare la sfortuna e a riuscire a vivere un anno abbastanza tranquillo come indossare indumenti rossi, purché capi di abbigliamento e accessori siano un regalo di parenti o amici. Può essere utile anche indossare la giada oppure un cristallo. Il Capodanno cinese viene festeggiato a febbraio tra lanterne rosse e ore, bancarelle e spettacoli durante i quali viene sfoggiato l’animale del segno zodiacale che ha un ruolo da protagonista.

Foto freepik