Sono andate avanti per tutta la giornata le attività di ricerca per trovare Francesco Iacovelli, un 30enne di Casamassima (BA) scomparso dal 7 gennaio dopo che aveva lasciato l’auto a San Nicola Arcella in Calabria.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria (SASC) è stato attivato, nella giornata di ieri, dalla Prefettura di Cosenza per prendere parte alla ricerca di Francesco.

Le ricerche stanno procedendo sulle tracce trovate ieri dalle due unità cinofile molecolari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Importante, in fase della pianificazione delle ricerche, è stato il supporto del gruppo psicologi del SASC.

Presenti sul posto, oltre agli operatori e tecnici della Stazione Alpina Pollino del SASC, anche i Carabinieri della Compagnia di Scalea e i Vigili del Fuoco di Cosenza.

L’appello: “Chiunque lo abbia visto è pregato di contattare i Carabinieri della Compagnia di Scalea (CS)”.