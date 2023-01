La giostra in piazza Umberto resta fino al 15 febbraio. È quanto previsto da una delibera approvata in giunta secondo la quale viene ufficializzata la proroga di concessione dell’occupazione temporanea del suolo pubblico comunale in piazza Umberto I riguardante in particolare il trenino su binario e la giostra con i cavalli galoppanti.

Una buona notizia per i più piccoli, ma anche per gli adulti che, dopo i due anni di pandemia, proprio fanno fatica a rinunciare all’atmosfera natalizia che allieta gli animi in un momento difficile. L’approvazione della delibera si aggiunge alla questione riguardante le luminarie su via Sparano, via Argiro e via Manzoni, che secondo quanto deciso negli scorsi giorni, resteranno montate sino al 2 febbraio. Una decisione, quest’ultima, volta a sostenere soprattutto i commercianti alle prese con il periodo dei saldi. Le luminarie saranno accese solo dalle 18.30 fino all’una di notte.