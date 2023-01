Ci sono svariati modi per maltrattare fisicamente o psicologicamente un animale sia esso domestico o selvatico, ma solo un sadico senza inibizioni può concepire e realizzare le torture sui gatti di cui vi stiamo parlando. Questi ignobili esseri umani innestano sul corpo del gatto indistintamente delle zecche o dei piccoli oggettini che hanno le sembianze di fagiolini, e lo fanno in maniera precisa da riuscire ad innestare sul corpicino del martoriato gatto centinaia di zecche o oggetti in pochi centimetri quadrati. Nel caso delle zecche le stesse attecchiscono sull’animale e si nutrono del suo sangue creando grossissimi problemi di infezioni nel gattino,

“Questi sadici agiscono in maniera scientifica ed intelligente e spesso nascondono i loro video in mezzo a video di veterinari che effettivamente operano una pulizia degli animali da queste zecche a grappolo, siamo riusciti a distinguerli solo attraverso laa visione dettagliati degli ambienti in cui vengono svolte queste pratiche dolorose e violente sui piccoli gatti piangenti”. Cosi si apre una nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che solo dopo aver visionato decine di video presenti sul web ed averne individuato alcuni realizzati da questa banda internazionale di sadici ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine denunciando questo maltrattamento sugli gatti ma anche alle piattaforme social per chiedere che presto questi video ed eventuali video nuovi vengano oscurati definitivamente.

“Innanzitutto invitiamo – continua l’associazione – a non guardare ne diffondere questi video che oltre al maltrattamento agli animali producono anche guadagni in base al numero di visualizzazioni sui social a questi sadici criminali, e qualora proprio si vogliano guardare vi preghiamo di porre attenzioni sia all’audio che ai particolari dell’ambiente dove vengono prodotti i video per distinguere tra i molti video dal contenuto violento da quelli di carattere informativo dei veterinari, siamo di fronte a una vergognosa azione senza precedenti- conclude la nota AIDAA- ma siamo certi che chi di dovere saprà trovare e fermare questi sadici criminali che agiscono in diverse parti del mondo.