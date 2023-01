Diecimila cicche di sigarette raccolte in centro. E’ ripartito il Mozzoni tour con i volontari della realtà associativa Retake, impegnata attivamente nella cura dei beni comuni, che questa mattina hanno attraversato le vie del murattiano per campionare e misurare la quantità di sigarette buttate per strada. La sigaretta campione del littering urbano e marino, rifiuto altamente tossico. E purtroppo l’inciviltà barese non ha deluso le aspettative: 10mila le cicche raccolte. “Altro che Bari città tra le 10 più educate d’italia…ma in che mondo vivono?” – tuona Fabrizio Milone, coordinatore di Retake Bari. L’ultima volta in via Argiro in 20 persone e un ‘oretta di tempo furono raccolte quasi 14mila cicche.

