Il 2022 è stato un anno drammatico per i cani ed i gatti abbandonati o soggetti a rinuncia di proprietà. Secondo i dati dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA sono oltre 130.000 i cani ed i gatti abbandonati o riportati nei rifugi nel corso dell’ultimo anno. Uno ogni 4 minuti.

“Purtroppo il trend era segnato fin dall’inizio del 2022 – scrivono gli animalisti di AIDAA- e alla fine questi sono i numeri, a cui mancano le centinaia di cuccioli di cani e gatti che sono stati abbandonati appena nati, di loro non sappiamo nulla, nè quanti sono e tantomeno quanti di loro sono sopravvissuti, andando ad infoltire nel caso dei gatti le migliaia di colonie feline esistenti in Italia e nel caso dei cani quelli sopravvissuti sono andati ad infoltire i ranghi dei randagi. Una situazione molto grave quella degli abbandoni a cui speriamo di riuscire a porre un argine già dai prossimi mesi”. Le situazioni numericamente peggiori si sono registrate nel sud e nelle isole in particolare Puglia, Calabria, Abruzzo e Sicilia, Lazio e Toscana”. (foto cani abbandonati a Bitritto)