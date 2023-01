Torna martedì 17 gennaio, a partire dalle ore 19, al teatro Abeliano, la tradizionale Festa nazionale del dialetto che si propone il fine di salvaguardare e valorizzare le espressioni appartenenti al nostro patrimonio culturale immateriale. L’iniziativa, promossa dalla Centro Studi Europeo Nikolaos con il patrocinio dell’assessorato alle Culture e della commissione Culture del Comune di Bari, si inserisce nell’ambito del progetto “oMaggio a Bari”, ideato e coordinato da Vito Signorile, con il fine di recuperare e tutelare lingua, luoghi, cultura e usanze popolari baresi. Il progetto, nato come ipotesi autogestita di amore verso la città e poi concretizzato con il coinvolgimento di 23 associazioni culturali cittadine, quest’anno compie dieci anni.

Alla festa parteciperanno gli attori Emanuele Battista, Rita Branca, Davide Ceddìa, Elisa Ferorelli, Antonella Genga, Anna Gramegna, Savino Morelli, Nicola Pignataro, Vittorio Polito, Nico Salatino, Anna Santoliquido, Saverio Sciacovelli e Enzo Vacca che allieteranno la serata con un omaggio alla città. Alla manifestazione si accederà gratuitamente con prenotazione, fino ad esaurimento dei posti a sedere, inviando una mail a direzioneartistica@teatroabeliano.com o chiamando il numero di telefono 080 542 7678. Durante la serata saranno premiati coloro che tra artisti, scrittori, poeti e attori si sono distinti maggiormente attraverso la loro opera artistica. All’evento interverranno l’assessora alle Culture Ines Pierucci, il presidente della commissione comunale Culture Giuseppe Cascella, l’attore Vito Signorile e Nicola Cutino, storiografo e linguista.