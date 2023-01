Proseguono, da parte dei Vigili del Fuoco, le operazioni di spegnimento dell’incendio scoppiato ieri in un capannone della zona industriale di Modugno. Non si hanno tempi certi su quando sarà spento il rogo.

Nella serata di ieri, in collaborazione con Arpa Puglia, sono state eseguite rilevazioni puntuali finalizzate alla verifica della quantità e della qualità degli agenti aerodispersi, anche in funzione della direzione dei venti rilevata durante le attività.

In conseguenza dei primi rilievi si è scelto di procedere con l’installazione di campionatori che forniranno i primi risultati entro pochi giorni dal loro posizionamento.

“Nell’attesa di nuovi dati e nuove indicazioni permane l’obbligo – spiega il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia – di rispettare le disposizioni emanate con ordinanza sindacale in vigore sino alle 15.00 di oggi 15/01: limitare le attività all’aperto, con particolare riguardo a quelle di natura ludico sportiva, mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti e maleodoranti. È consigliato osservare le stesse raccomandazioni anche dopo le ore 15, nel caso non si abbiano ancora dati e indicazioni certe dagli organi competenti.Diversi i sopralluoghi che sin da ieri stiamo effettuando sul posto. Ringrazio personalmente tutti gli operatori che stanno continuando a lavorare senza sosta per garantire la sicurezza di tutti i nostri concittadini”.

Anche il Comune di Bari ha inviato, in via precauzionale, i residenti del San Paolo, di Bari Domani e di Parco Adria di tenere le finestre chiuse e di non sostare a lungo all’esterno. (Foto incendio sabato 14 gennaio)