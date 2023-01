“Lei era Jasmine. Una cagnolina timida che non dava fastidio a nessuno. Le è stato lanciato un liquido che le ha provocato ustioni gravissime. Esattamente come a Ettore, qualche mese fa. Jasmine non aveva più neanche la lingua e gli occhi. Jasmine non c’è più”. Inizia così un post di denuncia dell’associazione Zampe Felici di Bitetto. Qualcuno sta facendo del male ai cani randagi, procurandogli ferite inguaribili.

“Siamo disperati. C’è qualcuno che si diverte con la vita dei nostri cari cani randagi, portandoli a morire. Forse credono che loro siano un pericolo per la società e hanno deciso di sterminarli…per non parlate della rapina che hanno commesso nel nostro canile, impedendoci di sfamare i nostri ospiti. Abbiamo bisogno di aiuto per individuare il responsabile e mettere fine a queste violenze”.