“Sono contento per il nostro Paese, perché finalmente Messina Denaro viene assicurato alla

giustizia. E’ un po’ inquietante sapere che ha continuato a vivere a Palermo ed era addirittura ricoverato all’interno di un istituto di cura”. Lo ha detto il sindaco di Bari, e presidente dell’Anci, Antonio Decaro commentando l’arresto del boss Matteo Messina Denaro, latitante da 30 anni. “Per fortuna alla fine la squadra dello Stato è riuscita ad arrestarlo”, ha concluso Decaro.

Your browser does not support the video tag.