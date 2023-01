È morta Gina Lollobrigida. La grande protagonista del cinema italiano, nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva 95 anni. Lo scorso settembre aveva subito una operazione al femore.

Tra le più importanti attrici del cinema italiano, durante la sua carriera è stata diretta da registi italiani di grande spessore artistico come ad esempio Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati.

Sul versante americano ha affiancato divi di fama mondiale come Rock Hudson, Tony Curtis, Yul Brynner, Anthony Quinn, Sean Connery, Robert Alda, Burt Lancaster, Errol Flynn, Humphrey Bogart e David Niven.

(foto video Rai Play)