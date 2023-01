Primark aprirà a Casamassima il 31 gennaio. Ad annunciarlo la stessa catena irlandese di negozi di moda a prezzo conveniente. L’apertura del punto vendita in provincia di Bari è attesa da migliaia di persone. Quello di Casamassima sarà il 14esimo negozio in Italia. Sono oltre 150 i lavoratori, il negozio si estende per 4450 metri quadrati. Il negozio ospiterà anche le linee d’abbigliamento in licenza, come la collezione ‘Disney Originals’. (foto repertorio)

