Rifiuti di ogni tipo portati dal mare. Ma non solo, tantissimi lasciati anche dagli incivili. Siamo sulla spiaggia di Pane e pomodoro, frequentatissima in estate e abbandonata in inverno. Molte zone sono impraticabili e, come testimoniano le foto di un nostro lettore, ci sono persino delle siringhe. “Non è possibile neanche farsi una passeggiata qui ormai – ci racconta un assiduo frequentatore – chiediamo una maggiore pulizia, non diciamo ogni giorno, ma almeno una volta alla settimana. Davvero questa spiaggia è al momento pericolosa”.

