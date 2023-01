E’ da tempo che i residenti di Carrassi segnalano il problema dei senzatetto sotto i portici di corso Benedetto Croce di fronte all’ingresso dell’istituto Margherita, chiedendo l’intervento dell’amministrazione comunale. Questa volta “chiede soluzioni” Onofrio De Giglio, coordinatore Fratelli d’Italia del Municipio II.

“E’ una zona dove passano bambini con le loro mamme, è inammissibile assistere giornalmente a scene del genere. E’ una emergenza – precisa De Giglio – non solo per il decoro urbano ma anche igienico sanitaria per i residenti. Abbiamo esposto parecchie volte al sindaco questa situazione ed ad oggi nulla è stato fatto anche per garantire ai senzatetto una vita migliore”.