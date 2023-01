Da questa mattina è stato riaperto il cantiere stradale sulla statale 16, all’altezza del comune di Polignano, per la sostituzione del guard rail centrale. I lavori sono dell’Anas e sono stati interrotti in estate per ridurre i disagi durante gli spostamenti verso le località di mare. Da oggi in entrambe le direttrici di marcia si viaggia su una unica corsia con velocità ridotta a 50 Km/h. La polizia locale invita a prestare la massima attenzione.

