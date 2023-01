Fiamme in una palazzina abbandonata. Sta accadendo in queste ore, l’incendio, in particolare, è scoppiato nella tarda mattinata in una palazzina a pochi passi dal Teatro Purgatorio di Bari, nello specifico in via Pietrocola.

Al momento sono al lavoro i vigili del fuoco che al fianco della polizia locale stanno gestendo la situazione monitorando anche il traffico, interrotto tra la via interessata e via Cimarrusti. Ancora ignote le cause dello scoppio dell’incendio, la palazzina era abbandonata da tempo, ma comunque occupata abusivamente.

Foto repertorio

