Sono stati donati oltre 7 mila euro ai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del Policlinico di Bari. I fondi raccolti tramite la raccolta lanciata dall’Associazione Body Talk di Modugno, sono stati consegnati ieri mattina e saranno utilizzati per la realizzazione del progetto di Pet Therapy lanciato dall’associazione Apleti.

“Grazie. È la parola più semplice che possiamo dire a tutte le persone che hanno creduto nella bontà del Progetto di Pet Therapy presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari, già avviato dalla Apleti, che noi abbiamo voluto sostenere come Associazione Body Talk capitanata da Babbo Natale barese – ha dichiarato Nicola Figliuolo, presidente dell’associazione Body Talk di Modugno.

Con i fondi raccolti grazie alle tante iniziative svolte nel periodo natalizio e grazie alle vostre donazioni – continua il presidente – siamo riusciti a raggiungere una cifra insperata, 7.300,00 euro, nonostante le difficoltà economiche legate a questo periodo. Quindi il grazie è doppio e proprio grazie alla vostra generosità i nostri piccoli amici potranno vivere i giorni di degenza in ospedale in compagnia degli amici a quattro zampe.

Naturalmente la raccolta fondi non è terminata, – conclude Figliuolo – chi vorrà anche in futuro potrà sostenere il finanziamento di questo progetto attraverso la nostra associazione Body Talk o direttamente con la Apleti. Noi per il momento ci prendiamo un momento di pausa in attesa della prossima primavera. Sempre e solo per il sorriso di un bambino”.

